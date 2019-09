Rubano bici al coetaneo poi chiedono soldi: due minorenni arrestati per estorsione

I carabinieri di San Giovanni in Persiceto ieri hanno arrestato due minorenni di 15 e 16 anni per estorsione. I due una settimana fa avevano rubato la bici di un loro coetaneo e dopo qualche giorno lo avevano chiamato sul cellulare chiedendogli 40 euro per la restituzione del mezzo.

La vittima, che aveva denunciato il tutto, ieri si è presentato all'appuntamento fingendo di accettare lo scambio, ma i carabinieri si erano appostati nelle vicinanze e, appena concluso l'incontro, si sono avvicinati e hanno arrestato i due giovani. Ora si trovano nel carcere minorile del Pratello e devono rispondere di estorsione.