San Lazzaro, a spasso in strada ma era ai domiciliari

E' stato arrestato per evasione a San Lazzaro un 37enne, trovato in strada mentre invece doveva scontare una pena ai domiciliari. L'uomo, cittadino tunisino, deve ancora scontare una pena per spaccio e invasione di terreni. Oltre all'arresto, il 37enne deve rispondere anche della violazione del decreto governativo anti-covid-19. Per lui, trattenuto nella caserma dei militari locale, si procede con un processo per direttissima via web.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.