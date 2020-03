Incidente a San Lazzaro: auto si ribalta in via Idice, in volo l'elisoccorso

Incidente in via Idice a San Lazzaro di Savena, nei pressi di via di Cà de Mandorli. Una vettura, per motivi ancora al vaglio delle autorità, sarebbe uscita fuori strada ribaltandosi su un lato.

Alla base dell'incidente potrebbe esserci lo scoppio di uno pneumatico, ma indagini sono in corso per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.

A bordo delle vettura due persone: il conducente, a causa delle ferite riportate, è stato trasportato in ospedale con l'elisoccorso.

Sul posto, oltre alla Polizia Locale che ha coadiuvato il traffico ed eseguito tutti i rilievi, i Vigili del Fuoco che hanno estratto dalla vettura le due persone, rimaste incastrate.