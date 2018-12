San Lazzaro: rubano ruote all'auto parcheggiata, tre in arresto

A chiamare il 112 ieri notte alle 4 un residente che ha visto tre uomini armeggiare intorno a un'auto parcheggiata in via Galletta a San Lazzaro.

I militari, giunti sul posto, hanno verificato il danneggiamento e messo in fuga i ladri: un albanese di 22 anni è stato scovato dietro un cassonetto, dove è stata rinvenuta anche una ruota, mentre un'altra pattuglia di rinforzo ha bloccato due italiani, entrambi di 19 anni, mentre stavano salendo a bordo di un'auto Kia. Gli arrestati sono tutti residenti a San Lazzaro e sono stati riconosciuti dal testimone. E' stata trovata anche la seconda ruota rubata: era nascosta tra i tavolini di un vicino bar. Il processo per direttissima è previsto per oggi.