San Lazzaro: "Se non mi pagate mi do fuoco", e cosparge l'auto di benzina

Si è chiuso nella propria auto e, dopo aver cosparso l’abitacolo di benzina, ha minacciato di darsi fuoco. E' accaduto nel pomeriggio a San Lazzaro, dove, un 37enne straniero, ma cittadino italiano, operaio edile-carpentiere, lamentava un credito di 2.500 euro verso una ditta di San Lazzaro.

L'azienda, dal canto suo, non riteneva di doverlo pagare perchè aveva giudicato il lavoro non a regola d’arte, così all’ennesimo rifiuto del committente, l'uomo è passato alle minacce, chiudendosi nell'auto parcheggiata davanti alla ditta.

I Carabinieri di San Lazzaro, chiamati dal titolare della ditta, hanno iniziato un’operazione di negoziazione con il 37enne, chiuso in auto con un accendino in mano. Sono poi riusciti a far ottenere all’artigiano il compenso richiesto, che è stato poi portato in caserma.