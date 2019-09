San Lazzaro: dà fuoco ai cassonetti, ripreso dalle telecamere

E' stato "acciuffato" il responsabile dell'incendio appiccato il 15 settembre scorso a San Lazzaro, in Piazza Trebbi. I Carabinieri hanno denunciato un 47enne originario di Nocera Inferiore, provincia di Salerno.

A lanciare l'allarme erano stati alcuni residenti, e immediatamente sul posto erano arrivati i Vigili del Fuoco che avevano spento le fiamme di un cassonetto della carta, che si erano poi propagate alla campana del vetro.

I Carabinieri della Stazione con la collaborazione della Polizia Locale hanno visionato le immagini delle telecamere di videosorveglianza comunali riuscendo così a identificare il salernitano che, dopo aver frugato all'interno, aveva appiccato il fuoco con un accendino, rimanendo per qualche minuto a osservare il rogo.

L'anno scorso, nello stesso periodo, alcune isole ecologiche del centro erano state prese di mira da qualche piromane, tanto che il sindaco Isabella Conti aveva espresso pubblicamente la sua preoccupazione, dopo due incendi scoppiati nella notte, in via Repubblica.

Sul posto anche i carabinieri della locale stazione. Indagini sono in corso per capire la natura del rogo, e al momento non si esclude nessuna ipotesi, neanche quella dolosa.