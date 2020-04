San Lazzaro, Conti: "Allo studio centri estivi 'rivisitati' e abbattimento dell'Imu per i proprietari che riducono l'affitto"

Lavoro, scuola, centri estivi per i bambini e gestione delle spese, come l'affitto, i temi caldi in questo particolare momento storico, soprattutto dopo il discorso del premier Giuseppe Conte che ha anticipato le nuove misure anti-contagio Coronavirus che saranno adotatte dal 4 maggio in poi. Analizzando quanto anticipato da Conte, a San Lazzaro di Savena la giunta sta ragionando su come aiutare i cittadini puntando anche su centri estivi e sgravi fiscali.

Con l'avvicinarsi dell'estate e la possibilità per molti genitori di rientrare a lavoro, al centro dell'attenzione ci sono i bambini che da metà maggio avrebbero iniziato i centri estivi. E su questo la sindaca Isabella Conti annuncia: "Vogliamo che le famiglie abbiano il sostegno del Comune attraverso centri estivi rivisitati , sicuri, disciplinati e stringenti , che inizino a garantire un minimo di aiuto alle famiglie. Si pensa a un massimo di 5 bambini per educatore in spazi all’aria aperta, in modo da riuscire a rispettare i due metri di distanza, sfruttando ad esempio i giardini scolastici. Allo studio anche un possibile pranzo al sacco, così ogni bambino potrebbe mangiare il proprio panino senza contatti. Stiamo cercando di pensare un po a tutto - incalza - La Regione sta già ragionando e lavorando sull'importante tema dei centri estivi, e se non riusciremo per il 20 maggio sono quasi certa che riusciremo a trovare una soluzione per giugno".

Non solo, al vaglio del Comune di San Lazzaro la possibilità di ridurre l'Imu per tutti i proprietari di immobili commerciali e residenziali : "Stiamo cercando di capire se c'è la possibilità di eliminare l'Imu per i proprietari che scelgono o di annullare l'affitto per due mesi, o di ridurlo al 50% per 4 mensilità. Stiamo studiando per capire la sostenibilità da un punto di vista di tenuta del bilancio - conclude Conti - Il Comune farà tutto quello che può per aiutare i cittadini".