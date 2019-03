San Lazzaro, il sindaco Conti: "Vendiamo le azioni di Hera"

“L’intenzione è quella di vendere le quote di Hera, un’intenzione che avevamo da tempo”.

L’annuncio è del sindaco Isabella Conti al margine della conferenza stampa indetta questa mattina in Mediateca, per presentare il maxi progetto di riqualificazione della Casa della Salute di San Lazzaro, in via della Repubblica. Parlando di come reperire fondi per completare l’opera, il primo cittadino ha spiegato: “La nuova parte della Casa della Salute sarà realizzata vendendo parte delle azioni di Hera, credo che sia necessario dismettere tutte le quote delle partecipate che sono anche in borsa, perché le amministrazioni devono avere il modo di agire in modo totalmente svincolato. Come amministrazione dismettiamo tutte quelle di Hera. Esistono però, azioni vincolate e non vincolate. Noi partiremo con quelle non vincolate per permettere la realizzazione della Casa della Salute. Per quelle vincolate – incalza Conti – procederemo più avanti”.

Le quote vincolate per legge devono essere vendute ad altri enti pubblici, e il ricavo può investito dal Comune nel territorio, per realizzare o completare progetti. Le azioni totali del Comune di San Lazzaro di Savena sono 2.026.267 per un valore complessivo di 6.058.000 euro. Le azioni non vincolate e che possono essere vendute subito sono 319.047, per una valore totale di 953.950 euro.