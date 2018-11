San Lazzaro, controlli a tappeto dei Carabinieri

I Carabinieri della Compagnia di San Lazzaro sono stati impegnati nell'ultimo periodo in diversi controlli del territorio, concentrati sulla lotta ai reati contro il patrimonio, in particolare furti negli esercizi commerciali e nelle private abitazioni. Sono state individuate sette persone fra i comuni di San Lazzaro di Savena, Castenaso, Granarolo dell’Emilia ed Ozzano dell’Emilia.

Due persone sono state denunciate per aver sottratto da alcuni negozi beni non di prima necessità, in seguito recuperati e restituiti agli aventi diritto; una persona è stata denunciata per un furto su un'autovettura parcheggiata; quattro persone deferite poiché a seguito di un controllo sono stati trovati in possesso di chiavi contraffatte e grimaldelli.

I numeri di ottobre a San Lazzaro:

Nella quotidiana attività di controllo del territorio finalizzata alla prevenzione dei reati in particolare di tipo predatorio, la Compagnia di San Lazzaro solo nel mese di Ottobre 2018 ha effettuato oltre 3.500 controlli identificando oltre 2400 persone ed altrettanti veicoli. In tale contesto sono state sono state avanzate 05 richieste di foglio di via obbligatorio dai comuni di Castenaso; segnalate alla prefettura di bologna quattro persone per uso non terapeutico di stupefacente recuperando piccoli quantitativi di hashish e marijuana; elevate numerose contravvenzioni al cds.