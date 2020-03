Coronavirus, a San Lazzaro chiudono centri anziani e sociali

Porte chiuse per proteggere la salute dei propri utenti e degli stessi volontari. È la decisione presa da tutti i centri sociali e anziani di San Lazzaro, in seguito alla firma del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sulle misure di contenimento del Coronavirus.

La settimana precedente i centri sociali erano stati chiusi con un'ordinanza della Sindaca Isabella Conti, vista la presenza del centro sociale più grande d'Italia, frequentato da circa 150-200 persone ogni giorno.

"Non posso che lodare il grande senso di responsabilità dimostrato dai referenti dei nostri centri anziani - afferma la Sindaca Isabella Conti -, che hanno subito compreso il potenziale rischio per i propri utenti e volontari e hanno scelto di rinunciare all'apertura in totale autonomia, proteggendo in questo modo la nostra intera comunità. Per superare questa situazione di emergenza occorrono buon senso, responsabilità e ragionevole prudenza da parte di tutti".

"Come Centro Malpensa abbiamo condiviso fin da subito le preoccupazioni espresse della Sindaca sull'emergenza in corso. Per questo assieme ai nostri soci, utenti e collaboratori abbiamo deciso di chiudere e interrompere le attività a partire dal 4 marzo - spiega il presidente Luigi Dovesi - per proteggere non solo la nostra utenza ma anche i tanti volontari che ogni giorno mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie energie per la nostra comunità".

A San Lazzaro sono chiusi dunque il centro Malpensa, il centro Tonelli e il circolo La Terrazza della Ponticella, mentre il circolo Arci di San Lazzaro ha chiuso al pubblico la bocciofila e l'area del gioco delle carte.