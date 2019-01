San Lazzaro: fuma vicino fast-food, in casa una serra di marijuana

E' stato fermato per un normale controllo, ma in casa aveva una serra di marijuana. E' successo a San Lazzaro dove i Carabinieri del nucleo radiomobile hanno fermato 35enne, intento a fumare uno spinello nei pressi di un Fast-food sulla via Emilia.

In tasca il ragazzo aveva solo qualche frammento di hashish, ma le risultanze di qualche suo precedente ha portato i militari a perquisire il domicilio dell'uomo, in via di Corticella a Bologna.

Dentro l'abitazione, gli uomini dell'Arma hanno trovato una vera e propria serra per la coltivazione indoor, con tanto di filtri, luci e sistemi di irrigazione, per un totale di sei piante coltivate. Per il soggetto, originario della puglia, sono scattate le manette e il materiale sequestrato: ora è agli arresti domiciliari e dovrà rispondere di coltivazione e detenzione di sostanze stupefacenti.