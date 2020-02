Paura a San Lazzaro: fumo nero invade l'azienda, intervengono i vigili del fuoco

Momenti di paura questo pomeriggio a San Lazzaro, dove è scattato un allarme incendio in una azienda di carpenteria meccanica in via della Tecnica. Un denso fumo nero ha avvolto i locali dell'impresa, mentre i dipendenti sono usciti fuori e le attività sono state interrotte.

Arrivati sul posto i vigili del fuoco e il 118. Dai primi riscontri sembra che un principio di incendio abbia interessato l'impianto di aspirazione del pulviscolo di lavorazione dei materiali ferrosi: di qui l'emissione del nero fumo, che ha avvolto sia i locali dell'impresa che l'ambiente circostante.

La situazione è andata via via verso la normalità, con i pompieri che hanno dapprima estinto l'origine del fumo e poi aerato i locali. La stima dei danni è in corso. Nessuno tra i dipendenti dell'impresa è risultato ferito o intossicato.