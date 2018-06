San Lazzaro: furti nelle cantine, sorpresi dai Carabinieri e arrestati

I Carabinieri hanno arrestato due ucraini di trenta e trentaduenne per furto aggravato in abitazione. Ieri notte, la Centrale Operativa del 112 ha ricevuto la telefonata di un cittadino che riferiva di aver udito dei rumori sospetti provenienti dalle cantine del proprio condominio di via Bugamelli a San Lazzaro di Savena.

Una pattuglia dell’Arma di San Lazzaro che si trovava in zona in servizio notturno li hanno sorpresi mentre cercavano di nascondersi nei locali delle cantine, dove avevano iniziato "il lavoro", razziando oggetti e biciclette, forzando le porte con arnesi da scasso, poi trovati in loro possesso. Questa mattina sono stati giudicati dal Tribunale di Bologna e condannati a due anni di reclusione e 400 euro di multa.