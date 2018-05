Bancarotta, frode e riciclaggio: un arresto a San Lazzaro di Savena

C'è anche un uomo di San Lazzaro di Savena nel computo degli arresti emessi dal Gip di Monza, relative all'operazione della Guardia di Finanza che stamane ha portato all'arresto di 21 persone.

L'operazione, denominata 'Domus Aurea' è l'approdo finale di indagini che hanno riguardato un articolato gruppo societario riconducibile ad un noto imprenditore edile, accertando il sistematico ricorso all’emissione ed utilizzo di fatture per operazioni inesistenti da parte delle società per un ammontare di circa 95 milioni di euro e distrazioni patrimoniali per un valore pari a circa 234 milioni di euro. Le accuse vanno, a vario titolo, dall'associazione a delinquere finalizzata a reati tributari e fallimentari al trasferimento fraudolento di valori al riciclaggio e corruzione.

I dettagli dell’operazione saranno illustrati nel corso di una conferenza stampa che si terrà questa mattina, alle ore 11.00, presso la Procura della Repubblica di Monza.