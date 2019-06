Incendio a San Lazzaro: appartamento distrutto, padre e figlio tratti in salvo

Notte movimenta in via Canova a San Lazzaro dove una famiglia è stata salvata dai Vigili del fuoco. Poco prima di mezzanotte, un appartamento è andato a fuoco e tre squadre sono accorse al civico 44, mettendo in salvo padre e figlio, utilizzando il cestello elevatore.

Il rogo che in pochi istanti ha distrutto l’appartamento al secondo piano della palazzina, sarebbe accidentale, ma i caschi rossi hanno dovuto lavorare diverse ore prima di riportare la situazione alla normalità, scoperchiando letteralmente parte del tetto della palazzina per compiere al meglio le operazioni di spegnimento. L'appartamento è stato dichiarato inagibile.

Gallery