San Lazzaro, incendio in appartamento: grave un uomo

È ancora tutto da accertare quanto accaduto in un appartamento di via San Lazzaro, a San Lazzaro di Savena, dove un uomo è stato soccorso dopo che alcuni vicini hanno lanciato l’allarme per del fumo che fuoriusciva dall’abitazione.

Sul posto tre squadre vigili del fuoco, diverse pattuglie dei carabinieri e i sanitari 118 che hanno trasportato in ospedale la vittima in codice di massima gravità.

Da quanto si apprende al momento, un principio di incendio si sarebbe sviluppato da un piccolo pentolino lasciato sul fuoco. Difficile, al momento, stabilire se l’uomo abbia avuto un malore o abbia necessitato di soccorsi a causa dell’inazione di fumo. Le autorità sono sul posto.