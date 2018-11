Anziani maltrattati in casa famiglia, chiesto il processo per il gestore

Schiaffi, strattoni, costrizioni a letto e somministrazione di farmaci per 'tenere buoni' gli anziani ospiti. Sono le contestazioni per le quali la Procura di Bologna, nella persona del pm Augusto Borghini, ha chiesto il giudizio immediato nei confronti del gestore di una casa-famiglia a San Lazzaro, balzata agli onori delle cronache a fine maggio scorso, quando un blitz dell'Arma fece emergere il quadro contestato. A riportare la notizia è l'agenzia Ansa.

L'uomo, ex infermiere 66enne, da allora in carcere, è indagato con altri sette soggetti, a vario titolo accusati di maltrattamenti, sequestro di persona e lesioni. Sul fronte amministrativo della vicenda, si procederà per via ordinaria. Il legale del 66enne, Saverio Lupo ha annunciato di voler chiedere il patteggiamento, o in alternativo il giudizio abbreviato senza condizioni.