San Lazzaro, identificati vandali minorenni. Genitori: “Ora facciano lavori socialmente utili”

Per noia e per provare il brivido di una sera avevano appiccato un incendio che aveva distrutto una panchina del Parco Europa a San Lazzaro. Un gesto che aveva indignato la comunità, ma il sindaco Isabella Conti, dispiaciuta per quanto accaduto era andata oltre, lanciando un appello. “Aiutateci ad aiutarvi” aveva detto, rivolgendosi alle famiglie sanlazzaresi, in occasione degli incendi appiccati a cassonetti e arredi in diverse zone della città qualche mese fa.

È così, i genitori dei ragazzi identificati la sera stessa dell’episodio, si sono fatti avanti e offerti di acquistare a proprie spese una nuova panchina per il parco Europa.

“E’ un segnale importante, e come Amministrazione siamo pronti a lavorare insieme ai genitori e ai cittadini – spiega il sindaco –. Il padre di uno di questi giovani mi ha scritto chiedendo scusa a nome delle famiglie coinvolte, proponendo di coinvolgere suo figlio e i compagni in lavori socialmente utili per il Comune, perchi capiscano il valore della cosa pubblica. E’ un’idea meravigliosa, anzi, vorrei organizzare una giornata di interventi condivisi con giovani, educatori e la cittadinanza, per curare tutti insieme la nostra città”.

Si sono cosi chiuse le indagini sugli incendi appiccati a cassonetti e cassette della pubblicità la notte a cavallo tra il 14 e il 15 aprile. Le forze dell’ordine, infatti, avevano avviato delle indagini visionando anche le immagini delle telecamere di ultima generazione recentemente installate a San Lazzaro, riuscendo a identificare tutti i responsabili degli atti vandalici. Si tratta di un gruppo di ragazzi, tutti minorenni, residenti a San Lazzaro.