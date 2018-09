Malore mentre gira in bici, muore a 46 anni a San Lazzaro

Si sarebbe accasciato improvvisamente ieri mattina mentre era impegnato in una escursione con la sua bicicletta, nella zona collinare di Idice. Così è morto un 46enne, soccorso sul posto dai sanitari del 118 che non sono riusciti però a rianimarlo: per l'uomo non c'era più niente da fare. Sulla base dei primi accertamenti, effettuati dai Carabinieri di San Lazzaro, non ci sono stati altri veicoli coinvolti nel punto in cui l'uomo è caduto. Ora la salma è a disposizione del pm di turno, anche se la morte è quasi sicuramente sopraggiunta per cause naturali.