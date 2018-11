Dramma della solitudine a San Lazzaro: 59enne trovato morto

Sono stati gli agenti della Polizia Municipale di San Lazzaro i primi a intervenire in via Parma a San Lazzaro, dopo l'allarme lanciato da una cittadina che, per tutta la mattina, non aveva avuto notizie di un vicino: un uomo di 59 anni che viveva da solo.

Arrivati sul posto, vedendo che nessuno rispondeva al citofono o apriva la porta, una squadra dei Vigili del fuoco è salita fino al terzo piano della palazzina, entrando nell'abitazione dalla finestra, scoprendo così, che l'uomo era morto.

Da quanto si apprende il 59enne era malato da tempo, e il decesso sarebbe da attribuire a cause naturali. Grazie alla pronta segnalazione della vicina però, le autorità sono intervenute tempestivamente, evitando che si consumasse l'ennesimo dramma della solitudine: persone sole che muiono nelle proprie abitazioni senza che nessuno se ne accorga.