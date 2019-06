Notte bianca a San Lazzaro: strade chiuse e modifiche alla circolazione, no vetro e lattine

In occasione della Notte Bianca a San Lazzaro alcune strade saranno interdette alla circolazione.

Oggi venerdì 7 giugno 2019, divieto di transito sulla via Emilia nel tratto compreso fra via Kennedy e via Caselle dalle ore 19.00 alle ore 00.30 del giorno 08/06/2019, mantenendo aperto il solo tratto stradale di via Emilia lato sud compreso fra via Torreggiani e via Kennedy in direzione Ozzano.

Sono inoltre chiuse al traffico:

- Via Jussi, da via Mezzini a via Emilia dalle 19.00 del 7/6/19 alle 00.30 del giorno 8/6/19

- Via Repubblica, da via S.Lazzaro a via Jussi ambo carreggiate dalle 19.00 del 7/6/19 alle 00.30 del giorno 8/6/19

- Piazza Maria Trebbi dalle 19.00 del 7/6/19 alle 00.30 del giorno 8/6/19

- Via S.Lazzaro da via Emilia a via Roma dalle 19.00 del 7/6/19 alle 00.30 del giorno 8/6/19

- Via Gorizia su intersezione con via Jussi dalle 19.00 del 7/6/19 alle 00.30 del giorno 8/6/19

- Via Roma su intersezione con via Jussi dalle 19.00 del 7/6/19 alle00.30 del giorno 8/6/19

- Via Milano su intersezione con via Repubblica dalle 19.00 del 7/6/19 alle 00.30 del giorno 8/6/19

- Via Firenze su intersezione con via Repubblica d alle 19.00 del 7/6/19 alle 00.30 del giorno 8/6/19

- Via Galeotti su intersezionecon via Torreggiani dalle 19.00 del 7/6/19 alle 00.30 del giorno 8/6/19

- Via Torreggiani su intersezione con via Jussi dalle 19.00 del 7/6/19 alle 00.30 del giorno 8/6/19.

La chiusura al traffico eccetto residenti per il solo accesso alle proprietà con i tempi, le modalità e nelle zone di seguito elencate circoscritte dall’apposita segnaletica:

- Via Torreggiani dal civ. 14 a via Jussi dalle 19.00 del 7/6/19 alle 00.30 del giorno 8/6/19

- Via Gorizia, via Torino, via Jussi dalle 19.00 del 7/6/19 alle 00.30 del giorno 8/6/19

- Via Galeotti, via Torreggiani, via Jussi dalle 19.00 del 7/6/19 alle 00.30 del giorno 8/6/19

- Via Roma su intersezione con via San Lazzaro dalle 19.00 del 7/6/19 alle 00.30 del giorno 8/6/19

Divieti

L’istituzione del divieto di sosta, con rimozione forzata con spese a carico dei proprietari

- Via Emilia ambo i lati, via Caselle e via Kennedy dalle 17.30 del 7/6/19 alle 00.30 del giorno 8/6/19

- Via Emilia Lato sud parcheggio davanti civico n.170 dalle 17.30 del 7/6/19 alle 00.30 del giorno 8/6/19

- Via Jussi ambo i lati, via Mezzini, via Emilia dalle 17.30 del 7/6/19 alle 00.30 del giorno 8/6/19

- Via Jussi Parcheggio Interrno Civ.n. 1-3 dalle 17.30 del 7/6/19 alle 00.30 del giorno 8/6/19

- Via Repubblica ambo i lati, via S.Lazzaro, via Jussi dalle 17.30 del 7/6/19 alle 00.30 del giorno 8/6/19

- Via Repubblica sudd al civico n.18, via Rimembranze dalle 17.30 del 7/6/19 alle 00.30 del giorno 8/6/19

- Piazza MariaTrebbi dalle 17.30 del 7/6/19 alle 0.30 del giorno 8/6/19

- Via GoriziaSud, via Venezia, via Jussi dalle 17.30 del 7/6/19 alle 00.30 del giorno 8/6/19

- Via Roma Nord, via Milano, via S.Lazzaro dalle 17.30 del 7/6/19 alle 00.30 del giorno 8/6/19

- Via Caselle Lato est pressi civico n.2 (eccetto disabili) dalle 17.30 del 7/6/19 alle 00.30 del giorno 8/6/19

- Piazza Bracci dalle 17.30 del 7/6/19 alle 00.30 del giorno 8/6/19

- Via San Lazzato ambo i lati, via Emilia, via Roma dalle 17.30 del 7/6/19 alle 00.30 del giorno 8/6/19