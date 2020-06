San Lazzaro, ultimo giorno di scuola: hula hoop colorati e canzoni nel Parco della Resistenza

Il Parco della Resistenza di San Lazzaro di Savena da questa mattina è tornato ad animarsi con le voci degli alunni che, seguendo rigidi protocolli di sicurezza, hanno potuto salutare i propri compagni di classe grazie all'iniziativa lanciata dal sindaco Isabella Conti.

Sul prato verde sono stati posizionati hula hoop colorati, dove oggi, domani e lunedì, 150 bambini si alterneranno, cantando e guardandosi negli occhi.

Ad accogliere le classi Isabella Conti: "Le istituzioni sentono il dovere di potervi garantire questo momene sta per partire un nuovo bellissimo viaggio alle scuole medie o alle superiori - ha spiegato - Abbiamo voluto darvi la possibilità di salutare dal vivo e con un sorriso i vostri compagni e le insegnanti che vi hanno accompagnato nel vostro oercorso scolastico e hanno condiviso con voi le gioie e le fatiche dello studio e di questi ultimi mesi di lontananza".

Presente anche il presidente della Regione, Stefano Bonaccini: "Grazie a tutti voi, ai vostri insegnanti e al Comune di San Lazzaro - ha detto - che ha saputo arrivare per primo in Italia su tante cose belle e giuste come la gratuita dei nidi, che dal prossimo anno estenderemo a tutta la regione. Mi raccomando, seguite le regole, mantenete le distanze, usate le mascherine e lavatevi le mani spesso, perché la lotta contro il virus continuerà fino a che non ci sarà un vaccino. Questo bellissimo momento è un'opportunità per tutti voi di chiudere un ciclo e un momento difficile di lontananza, in cui avete potuto comunicare e studiare solo attraverso uno schermo".