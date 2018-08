San Lazzaro: lavori sul Ponte Savena, cambia la viabilità

Da martedì 21 agosto a venerdì 14 settembre il Ponte sul torrente Savena sarà percorribile solo in direzione di Bologna. Una parte della via Emilia sarà infatti occupata per consentire l’esecuzione dei lavori di risanamento sul ponte che collega San Lazzaro al capoluogo

I mezzi TPER che solitamente transitano sulla via Emilia seguiranno il percorso alternativo viale Cavina, via Bellaria/Altura e via F.lli Canova. Tutti gli altri veicoli potranno seguire lo stesso percorso o in alternativa potranno percorrere viale Vighi fino alla tangenziale per poi uscire allo svincolo numero 13 e tornare sulla via Emilia dopo aver percorso via Paolo Poggi.

Nessuna modifica invece per i veicoli diretti verso ovest (Bologna).