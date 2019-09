Rapina in banca a San Lazzaro: pistola puntata e fuga in scooter

Con il casco integrale ha rapinato la filiale della Banca di Imola di San Lazzaro. Blitz alle 10 di questa mattina in via Emilia, in zona Cicogna, quando un uomo con il volto coperto da un casco da moto ha minacciato il personale con una pistola e si è fatto consegnare 4.400 euro.

Il ladro che sarebbe italiano è poi fuggito in sella a uno scooter guidato da un complice che lo attendeva all'esterno. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di San Lazzaro, guidati dal Maggiore Giulio Presutti, che hanno acquisito i filmati delle telecamere di sorveglianza che inquadrano un giovane magro, alto circa 1.75.

Un altro furto in banca è avvenuto la notte tra sabato e domenica in via Sigonio: tre uomini incappucciati hanno caricato due casseforti su un furgone. Bottino 35mila euro.