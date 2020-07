San Lazzaro, si rompe un tubo: residenti senz'acqua, strada chiusa

"A causa di una rottura di un tubo della rete idrica verrà interrotta la fornitura dell'acqua in via II Giugno e in via 1° Maggio". Lo rendono noto la Polizia Locale e il Comune di San lazzaro.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I lavori di ripristino sono stimati tra le 5 e le 6 ore ed è stato necessario chiudere al traffico via II Giugno. A breve Hera distribuirà in loco sacche di acqua per i residenti.