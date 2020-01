San Lazzaro, ladri in azione sulle auto: "È la seconda volta in un mese"

Sono entrati in azione in piena notte, sfondando il vetro di una vettura per rubare l’autoradio. È successo la scorsa notte nella frazione Ponticella di San Lazzaro di Savena, in vi Spippola. Nel mirino di ignoti un’utilitaria parcheggiata a bordo strada, e a raccontare a BolognaToday cosa è accaduto è il proprietario: “È la seconda volta in un mese che subisco un furto in auto - spiega - e l'anno scorso ne ho subìto uno in appartamento. Non sono più tranquillo, si vive con l'ansia di subire altre sottrazioni. Ho già sporto denuncia alle autorità competenti per quanto accaduto, e spero che gli autori del furto possano essere rintracciati. Ho saputo che il Comune si sta impegnando per aumentare il livello di sicurezza nella nostra frazione, ma lancio comunque una richiesta d'aiuto, perchè la frequenza di questi reati nella zona inizia a preoccuparmi”.

Sembra che l’auto in via Spippola non sia l’unica presa di mira, perché la scorsa settimana sarebbero state rubate le gomme a un’altra vettura, in una zona non molto distante.