San Lazzaro: lo stadio Kennedy intitolato a Maurizio Cevenini

La cerimonia si terrà l’8 maggio, alle ore 18. A sei anni dalla scomparsa di Maurizio Cevenini. lo stadio diventerà Stadio Comunale Maurizio Cevenini.

San Lazzaro ha voluto ricordare Maurizio Cevenini dedicando alla sua memoria lo stadio Kennedy. Per l’occasione, sarà inaugurata la nuova insegna e un murales sulla facciata dell’edificio, donato dalla Giunta di San Lazzaro e realizzato dal writer Fabieke, che raffigura il Cev sorridente allo stadio Dall’Ara, immortalato in un celebre scatto di Giorgio Benvenuti.

Alla cerimonia di intitolazione sarà presente il sindaco di San Lazzaro di Savena Isabella Conti, la Giunta e le autorità locali, Federica Cevenini e i familiari, ma anche i tanti amici del Cev, tra cui l’ex calciatore e ora dirigente del Bologna Fc Marco Di Vaio. Accompagnati dall’esibizione del Corpo Musicale Città di San Lazzaro, alle 19 le squadre “Amici del Cev” e quella dei Consiglieri Comunali di Bologna e di San Lazzaro, scenderanno in campo assieme ad una rappresentanza delle squadre dell’Fc San Lazzaro, per disputare un partita dedicata alla memoria del Cev e alla sua

grande passione per il calcio.

L’evento sarà preceduto, alle 17, dalla deposizione di un mazzo di fiori ad Ozzano, davanti al cippo intitolato a Maurizio Cevenini del parco di via Salvo D’Acquisto, alla presenza del sindaco Luca Lelli e dell’Amministrazione comunale.