Abbandono selvaggio di rifiuti: 'fototrappole' per incastrare gli incivili

Lotta all'abbandono selvaggio dei rifiuti a San Lazzaro, dove solo state installate delle telecamere per immortalare e incastrare chi lascia i rifiuti dove non deve. E' il sindaco Isabella Conti a pubblicare su Facebook l'immagine del montaggio dei dispositivi elettronici, sottolineando che il Comune è stato in qualche modo costretto ad arrivare a tanto, visto il livello di inciviltà.

"Questo è l’Assessore Federico Salerno che sta posizionando le fototrappole per sanzionare chi abbandona rifiuti a ridosso dei cassonetti - scrive il primo cittadino sanlazzarese - Ogni settimana ruoteremo le telecamere per coprire l’interno territorio. Non siamo affatto felici di doverlo fare ma a mali estremi, estremi rimedi. Ora speriamo che gli incivili abbiano qualche remora in più. Avanti".