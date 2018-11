Vandali in azione a San Lazzaro: 'Tanti danni senza alcun motivo'

Vandali in azione a San Lazzaro. Questa notte, infatti, qualcuno si è “divertito” a spaccare i vetri di una vettura parcheggiata in via Fantini, in zona Cicogna, trafugando in tutto l’abitacolo.

"Non hanno rubato nulla - spiegano i proprietari dell’auto - ci siamo accorti di quanto accaduto questa mattina, quando dovevamo prendere la vettura per uscire e siamo rimasti sconvolti. Hanno spaccato il vetro senza che nessuno si accorgesse di nulla, arrecando solo danni.Tutto questo non è possibile, tanti danni senza alcun motivo”.

