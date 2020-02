Il consigliere comunale di Fratelli d'Italia Alessandro Sangiorgi segnala in una nota atti di vandalismo nel Parco Europa di San Lazzaro.

"Ho provveduto ad inviare idonea segnalazione agli uffici competen dopo che alcuni residenti, preoccupati per la presenza di vetri rotti nell'area sgambatura cani all'interno del Parco Europa, mi avevano inviato alcune foto".

"Come si vede nelle foto, non vi sono solo bottiglie di plastica a terra ma anche bottiglie di vetro rotte, potenzialmente pericolose per gli animali, ed addirittura un tavolo di plastica distrutto, peraltro all'interno di un'area verde munita di telecamera che guarda il 'Parco Primo Sport 0246' - continua il consigliere - è l'ennesimo episodio di vandalismo sul nostro territorio, episodio che non dimostra solo inciviltà ma anche stupidità. Penso che, ma ne sono convinti anche i cittadini che si sono a me rivolti, sia l'ora di prendere iniziative per evitare il ripetersi di tali eventi".