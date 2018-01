Meteo: il vento forte butta giù alberi e motorini

Venti forti da questa mattina in città e già si contano i primi danni. Intorno alle 14 in via Pasubio a San Lazzaro un grosso albero si è sradicato rovinando su un camionicino parcheggiato. Fortunatamente in quel momento non vi era nessuno a bordo.

Sul ponte di via Matteotti le raffiche hanno buttato giù diversi motorini.

Sono stati una settantina gli interventi dei Vigili del Fuoco dalle ore 12 di oggi. Segnalazioni per rami caduti a Bologna, San Lazzaro, San Pietro in Casale, Casalecchio e Zola Predosa.