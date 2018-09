Tubatura rotta a San Lazzaro: i disagi continuano, cittadini e Ausl senz'acqua da ieri

Via Repubblica e via Bonavia a San Lazzaro sono senz’acqua da ieri, a causa della rottura di un tubo. Tutto è accaduto ieri pomeriggio, durante la posa della fibra ottica : in venti minuti la strada si è completamente allagata, ma i tecnici del pronto intervento di Hera sono intervenuti immediatamente cercando di capire cosa fosse successo.

Nonostante il pronto intervento i disagi proseguono: residenti e gli ambulatori Auls di via Repubblica sono ancora senz’acqua. Per questo, il Comune è subito intervenuto posizionando cassoni con centinaia di sacche di acqua da cinque litri nella zona, e posizionando un’autocisterna fuori dall’Ausl per rifornire la struttura, cercando di limitare il più possibile i disagi.

“Il guasto della tubatura comporta la sostituzione di 20 metri di conduttura - spiega il sindaco Isabella Conti- Questo comporterebbe più di un giorno di lavoro, e dunque ancora più giorni senz’acqua. Hera è a lavoro e sta realizzando una sorta di bypass che consenta di oltrepassare la parte di tubatura danneggiata, in modo da rifornire acqua entro il tardo pomeriggio di oggi, e proseguire con la riparazione senza disagi alla cittadinanza”. L’invito del sindaco è alla piena collaborazione con il Comune : “Le sacche di acqua sono a disposizione di tutt - incalza - . Se conoscete persone anziane che fanno fatica a portarle in casa fatemelo sapere che gliele portiamo noi.”