San Lazzaro: salta la tubatura, via Repubblica allagata

Un fiume di fango e acqua ha invaso via della Repubblica a San Lazzaro. A spiegare cosa è successo è stato direttamente il sindaco Isabella Conti, attraverso un post sui social:” Intorno alle ore 13 durante i lavori per la posa della fibra ottica che si stanno realizzando in tutta San Lazzaro - si legge- è stata danneggiata una tubatura in Via della Repubblica.

In 20 minuti la strada si è completamente allagata ma i tecnici del pronto intervento di Hera sono intervenuti immediatamente ed hanno risolto la situazione. Ora la strada si sta liberando dall’acqua e tra poco tutto dovrebbe tornare alla normalità”.

La normale viabilità è stata interrotta per permettere agli addetti di riportare la situazione alla normalità , e di far defluire tutta l’acqua.