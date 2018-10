Abbandono rifiuti, sindaco pubblica video: “Abbiamo targhe, saranno multati”

Contro gli abbandoni di riufiuti, soprattutto di quelli ingombranti, alcuni sindaci hanno iniziato a prendere duri provvedimenti. Dopo aver istallato delle telecamere nelle vicinanze delle isole ecologiche, che ormai somigliavano sempre più a discariche a cielo aperto, hanno iniziato a pubblicare online le immagini dei responsabili.

E dopo Ozzano, anche San Lazzaro ha optato per la linea dura. Il sindaco Isabella Conti, infatti, ha utilizzato i social per diffondere le immagini di chi, ignaro di essere ripreso, ha preferito abbadonare di tutto nei pressi di bidoni e campane, invece di smaltire il materiale correttamente. "L’inciviltà non ha colore, perché è buia come l’ignoranza e il disprezzo per gli altri - ha scritto Conti su Facebook - L’inciviltà ci costa moltissimo, costa a tutta la comunità: costano le telecamere, costano le pulizie straordinarie, costano i recuperi dei rifiuti ingombranti, costano i ripristini, le sostituzioni di oggetti pubblici danneggiati. L’inciviltà sta dentro le coscienze, nella parte più recondita di chi pensa di non essere visto, di agire nell’anonimato".

E ancora: "In questi video (una selezione di oltre 200 abbandoni in meno di tre mesi) non ci sono giustificazioni: i cassonetti non erano troppo pieni, l’isola ecologica era aperta.

Solo che questa volta non c’è più l’anonimato: le targhe sono tutte visibili e per ogni infrazione ci sono le multe. Non immaginate in quanti mi abbiano scritto mail con giustificazioni mirabolanti.. mi ero quasi fatta convincere, poi sono andata a vedere i video.

Non c’e molto altro da dire. Purtroppo". Cinque i video diventati virali, nei quali, sempre nel rispetto della privacy, si vedono auto e camioncini scaricare di tutto: materassi, residui di costruzioni, sacchi, ruote, pezzi di auto e chi più ne ha più ne metta.

"L'amministrazione non si volta dall'altra parte - ha commentato a BolognaToday il primo cittadino sanlazzarese - Abbiamo le targhe e saranno tutti multati. Da parte nostra c'è solo la volontà di tutelare l'ambiente e un senso di civiiltà. Ormai, il fenomeno degli abbandoni rifiuti è aumentato in tutto il territorio, nonostante tutti i servizi a disposizione dei cittadini". Stessa decisione è stata presa, la settimana scorsa, dal sindaco di Ozzano Luca Lelli, che sul sito dell'ente pubblico ha optato per la pubblicazione dei video che immortalano abbandoni rifiuti.