San Lazzaro: 'ladri di polli' inseguiti e acciuffati

Se la sono data a gambe in mezzo ai campi per sfuggire a un contadino che li inseguiva. E' accaduto sabato pomeriggio in via Zucchi a San Lazzaro e proprio in quel momento stava transitando una una pattuglia della Polizia Municipale che li ha fermati.

Da quanto si apprende i due stavano cerando di rubare alcuni polli, ma sono stati sorpresi. Non avendo documenti al seguito, sono stati identificati e fotosegnalati presso la stazione dei Carabinieri. Si tratta di due siciliani di Noto (SR) con numerosi precedenti e rintracci. E' stata anche inoltrata la richiesta di foglio di via da San Lazzaro alla Questura.