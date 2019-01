Donna trovata per terra in via San Mamolo: era in coma etilico, gravissima

A terra, in ipotermia, in stato di incoscienza per quello che è stato poi riconosciuto come coma etilico. Così è stata trovata una donna sui quarant'anni all'angolo fa via San Mamolo e via Santissima Annunziata alle cinque e mezza di questa mattina: un passante ha chiamato il 118 e i sanitari l'hanno subito trasportata all'Ospedale Sant'Orsola.

Le sue condizioni sono gravissime ed è al momento ricoverata in rianimazione: nel suo sangue 4 grammi per litro di alcol, una quantità elevatissima. Sul caso è intervenuta anche la Polizia perchè, dopo la scoperta medica di una emorraggia al torace, si è sospettata una violenza. Anche i frammenti degli abiti tagliati al momento del soccorso e poi gettati sono stati recuperati per ulteriori approfondimenti. Violenza che non trova conferma negli esami fatti.

La donna, una bolognese del '78, si trova in rianimazione ed è in pericolo di vita.