Cronaca Bentivoglio / San Marino di Bentivoglio

La madre gli nega un prestito: la prende in ostaggio e chiede 6 milioni

E' successo a San Marino di Bentivoglio, nel centro del paese: un 58enne armati di coltelli ha tenuto l'anziana madre in ostaggio per ore. Ha chiesto anche un elicottero per la fuga