San Petronio 2019: eventi e festa in piazza Maggiore \ VIDEO

Quest'anno la festa di San Petronio, patrono di Bologna, non sarà come le altre. Il giorno dopo infatti, il 5 ottobre, l'arcivescovo Matteo Maria Zuppi diventerà cardinale. Il programma per venerdì è ricco di eventi: messa, preghiere e un convegno sulla famiglia. Ma anche performance, musica, gastronomia e sport.

Si parte alle 10 in Cappella Farnese con il convegno pubblico "Famiglia è accoglienza"; alle 15 poi ci si sposta sul crescentone - dove già dal mattino ci saranno le reti da pesca di "Cantieri Meticci", il collettivo artistico che porta il progetto Bologna Portici Aperti in piazza e che terrà lo spettacolo finale alle 19 - per un pomeriggio di sport e tortellini. Per i più pigri, che non vorranno partecipare agli eventi del Csi, ci saranno infatti lezioni di pasta e tortellini con le sfogline.

La messa sarà celebrata alle 17 dall'arcivescovo Zuppi e infine, dalle 21 circa, si aspetteranno i tradizionali fuochi pirotecnici in piazza Maggiore. Sul palco Ron, Giorgio Comaschi e Silvia Mezzanotte.