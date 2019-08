San Petronio, impalcatura pericolante: l'intervento dei Vigili del fuoco

Tre squadre e l'autoscala per salire sulla basilica di San Petronio: ieri sera i Vigili del fuoco, intorno alle 21, hanno lavorato a lungo per mettere in sicurezza la passerella di un'impalcatura che era pericolante.

Il punto esatto, a 40 metri di altezza, dal lato che affaccia su via De' Pignattari. L'intervento, durato un paio d'ore, è servito a rimuovere una decina di pannelli in metallo dalle passerelle del cantiere.