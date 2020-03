FOTONOTIZIA| San Pietro in Casale, la Polizia Locale: "Cavallo vagante senza certificazione"

"Cavallo vagante senza certificazione, chissà forse anche lui stanco di stare nella sua stalla!" E il posto ironico della Polizia Locale Reno Galliera su Facebook.

"La domenica è iniziata sicuramente in maniera stravagante per i nostri operatori, chiamati ad intervenire per un cavallo che girava libero in zona Maccaretolo - scrivono - fortunatamente dopo pochi minuti si presentava il proprietario dell'animale al quale veniva riconsegnato. Anche questo è Polizia Locale! Buona Domenica e #STATEACASA!"