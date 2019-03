Rapina al ristorante cinese, tentano di fuggire con l'incasso

Prima avrebbero mangiato seduti al tavolo, poi hanno cercato di portare via l'incasso al ristorante di cui erano stati clienti. Arresto nella serata di ieri a San Pietro in Casale,dove tre persone sono state ammanettate e portate via accusate di tentata rapina impropria in concorso ai danni di un ristorante cinese di via Matteotti.

A finire nei guai sono tre cittadini italiani tra cui due donne: un veronese di 61 anni una padovana mi 36 anni è una milanese di 46, tutti con precedenti penali e tutti i pregiudicati.

Secondo quanto ricostruito dai militari, intervenuti sul posto dopo la chiamata i tre si sarebbero organizzati per mettere le mani sul incasso del locale: mentre l'uomo ha cercato di distrarre la figlia della titolare, le altre due donne riuscivano ad accedere al vano della cassa dove in un sacchetto erano occultati 1450 €.

Alla sorpresa reazione della figlia della titolare i tre hanno tentato di guadagnare la fuga, spintonando la ristoratrice e provocandole ferite alla mano giudicate guaribili in 5 giorni. I tre però non sono riusciti a portare a termine i loro intenti, bloccati poco dopo dalle divise dell'Arma.