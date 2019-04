San Pietro in Casale: a bordo di un veicolo con targa falsa, nei guai

E' finito nei guai un uomo italiano residente a San Pietro in Casale. E' stato "beccato" dalla Polizia Locale Reno Galliera, che ne dà notizia su Facebook, a bordo in un veicolo radiato in Germania, sul quale erano state montate targhe false olandesi.

Pensava di farla franca, evitando di pagare bollo e assicurazione, ma gli è andata male. A suo carico si è proceduto con una denuncia per circolazione con targa falsa e uso di atto falso, nonché con diverse sanzioni pecuniarie, anche per la guida di veicolo non assicurato.

Un veicolo viene radiato dal Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.) quando viene definitivamente cancellato. I motivi più comuni della radiazione sono: la demolizione, la definitiva esportazione e in caso di distruzione/incendio.