Eroina e contanti in auto, scattano le manette per coppia di giovani

Continua il contrasto allo spaccio di sostanze da parte dei Carabinieri di Bologna. Nei giorni scorsi, tre spacciatori sono stati arrestati dai militiari di Bologna e San Ruffillo.

In particolare, un 28enne cittadino pakistano residente a Marzabotto e una 23enne cittadina bengalese, residente a Bologna, sono stati arrestati martedì sera dai militari della Stazione dell’Arma di Bologna San Ruffillo che stavano controllando il Quartiere Savena.

I due soggetti, a bordo di una Toyota Yaris, si stavano aggirando con fare sospetto in via Toscana. I militari li hanno seguiti fino a via Ciro Menotti e non appena l’auto si è fermata, hanno proceduto al controllo. L’iniziativa dei Carabinieri è stata premiata dal ritrovamento di 30 grammi di eroina racchiusi all’interno di quattro ovuli di plastica, una bilancina di precisione, 80 grammi di una sostanza da taglio e 2.250 euro in contanti, nascosti nella borsa della giovane bengalese.

La perquisizione domiciliare a casa del 28enne ha permesso di recuperare altre dosi di eroina e 3.550 euro che il giovane nascondeva in camera. Nell’occasione, i Carabinieri hanno anche denunciano il fratello 26enne che, trovandosi in casa, è stato trovato in possesso di tre banconote false. Su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, la coppia di spacciatori è stata rinchiusa in carcere.

Altro episodio invece questa notte, dove un 29enne cittadino tunisino è finito in manette a Piazza Verdi per aver tentato di vendere della cocaina a un Carabiniere della Stazione Bologna che, non indossando la divisa, era stato scambiato per un potenziale acquirente. Il giovane è stato poi accompagnato questa mattina in Tribunale per l’udienza di convalida dell’arresto.