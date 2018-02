Sanità: dal medico di base al reddito, le novità del Fascicolo Sanitario Elettronico

Novità per il Fascicolo sanitario elettronico. Dal 14 febbraio lo strumento che permette di raccogliere tutta la storia clinica e sanitaria, dai referti delle visite alle prescrizioni farmaceutiche, si arricchisce di nuove funzioni.

Nel dettaglio:

1) Funzione “Stampa del libretto sanitario”: si potrà consultare il proprio libretto, comprese le esenzioni riconosciute (per patologia o per condizione, quindi fascia di reddito o esenzioni specifiche previste per le zone colpite dal terremoto del 2012).

2) Funzione “Cambio del Medico di medicina generale e Pediatri di libera scelta”: il sistema, verificata la disponibilità di posti, procede con la modifica richiesta.

3) Funzione “Autocertificazione della fascia di reddito”: si potrà effettuare o modificare l’autocertificazione del proprio reddito, e verificare la correttezza della registrazione mantenendo memoria dello storico.

Le funzionalità del Fascicolo sanitario elettronico possono essere utilizzate anche per i propri figli o per coloro di cui si è ricevuta la delega, come ad esempio un genitore anziano.