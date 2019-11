Emilia-Romagna al top per cure sanitarie. Venturi: "Cosa dovremmo copiare da altri?"

"Posso dirlo? Sì, è una soddisfazione grande sapere che la sanità dell’Emilia-Romagna è al primo posto in Italia nel garantire l’erogazione dei servizi sanitari ai cittadini". Lo scrive in una nota l'assessore regionale alla salute Sergio Venturi a commento della classifica pubblicata da "Il Sole 24 ore" sulle Regioni che garantiscono le cure ai cittadini e che pone l'Emilia-Romagna al top.

I dati pubblicati dalla Fondazione Gimbe, che promuove e realizza attività di formazione e ricerca in ambito sanitario, rivelano che tra 2010 e 2017 oltre un quarto (il 26,3%) delle risorse assegnate negli anni dallo Stato alle Regioni per garantire i Livelli essenziali di assistenza ai cittadini, sono andate a vuoto non producendo servizi. Al top per erogazione delle prestazioni si colloca l'Emilia Romagna con il 92,5% di adempimento, in coda la Campania con il 53,9%.

"Siamo, come Emilia-Romagna, al 92,2% come capacità di utilizzo delle risorse dello Stato per i servizi sanitari. La più alta nel Paese, appunto - continua Venturi - a chi propone di applicare qui altri modelli regionali chiedo: cosa dovremmo copiare da altri?". Il riferimento è a Lucia Borgonzoni, candidata della Lega alle elezioni regionali del 26 gennaio 2020, che ha criticato il sistema sanitario regionale che, a suo dire, sarebbe 'a due velocità', invitando quindi a prendere esempio da quello Veneto: "E’ un merito che condividiamo con tutti i professionisti della sanità, che 24 ore su 24, rendono possibile tutto questo. Con il loro lavoro, la loro professionalità, il loro senso del dovere. Perché, come dice il presidente Bonaccini, la sanità in Emilia-Romagna è e resterà pubblica. Quindi per tutti".