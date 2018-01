Sanremo: Coro dell'Antoniano e Stato Sociale insieme sul palco dell'Ariston

Piccolo Coro dell'Antoniano featuring Stato Sociale, si direbbe. Un'accoppiata singolare quella tra la band bolognese nata nel 2009 e lo storico coro formato più di mezzo secolo fa. Cosa ci fanno insieme i bambini cantori e cinque giovani 'irriverenti'? Salgono sul palco di Sanremo la sera del 9 febbraio, quella dedicata ai duetti, assieme al cantautore e comico Paolo Rossi.

Lo Stato Sociale è in gara con il brano 'Una vita in vacanza'. "Il Coro racconta con musica e parole dei bambini l'attualità del proprio tempo affrontando anche grandi temi sociali come la ricchezza della diversità - commenta fr.Giampaolo Cavalli, direttore dell'Antoniano - i'immigrazione, il lavoro e la disoccupazione. Ed è quello che, con registro diverso, fa Lo Stato Sociale raccontando la precarietà delle vite dei trentenni di oggi, ma anche la forza e la rabbia".