Sanremo 2018, si comincia: Ron sul palco, canta un brano inedito di Lucio Dalla

Debutto con inedito al Festival di Sanremo: dalle 20:35 sul palco del teatro Ariston ci sarà anche una nuova canzone di Lucio Dalla, un testo inedito, uscito postumo, che sarà interpretato da Rosalino Cellamare, in arte Ron, che proprio in maggio sarà in tour con uno spettacolo dediato a Dalla .

64 anni, nato in provincia di Pavia, Ron ha scritto assieme allo storico amico Dalla le musiche del celeberrimo Piazza Grande, portato dal cantautore bolognese nel 1972 sul palco di Sanremo.

Il brano inedito si chiama Almeno pensami ed è stato affidato al Festival dagli eredi del cantante bolognese, scomparso il primo marzo di sei anni fa. "Quando Baglioni, tramite Marcello Balestra, ci ha contattato per avere Lucio al Festival con un suo brano inedito – racconta Daniele Caracchi di PressingLine storica etichetta di Lucio Dalla - il nostro primo pensiero positivo è stato quello di poter festeggiare il suo 75° compleanno a Sanremo, tutti assieme, noi e i suoi amici di sempre. Quindi pensate quando ci è stato proposto Ron quale sia stata la nostra gioia, perché nessuno meglio di Lui può interpretare una delle ultime opere scritte da Lucio. Sicuramente questo brano non poteva essere in mani migliori.