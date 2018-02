Morandi a Sanremo: dal duetto con Paradiso, al commento sul Festival. E il pensiero a Mike Bongiorno

Prima Ron, con la canzone inedita scritta da Lucio Dalla, poi Lo Stato Sociale con la scatenatissima 'vecchia che balla', che ha fatto impazzire il pubblico. Infine Gianni Morandi, che torna come ospite, dopo aver anche condotto la kermesse canora, nel 2012. Così Bologna è stata protagonista durante la prima serata del Festival di Sanremo.

Era quasi mezzanotte quando la storia della canzone è salita sul palco dell'Ariston, con un omaggio a Luis Bacalov. L'orchestra ha intonato "Se non avessi più te", al microfono l'"eterno ragazzo" di Monghidoro, insieme a Claudio Baglioni. I due "capitani coraggiosi" si sono presi la scena, poi il sempreverde artista emiliano ha duettato con Tommaso Paradiso dei The Giornalisti, autore di successi come "L'esercito del selfie". Così davanti al pubblico si sono esibite due generazioni a confronto, con il brano "E' una vita che ti sogno".

Questa mattina Morandi, come sempre presentissimo sui social network, ha postato una foto che lo ritrae insieme alla bellissima Michelle Hunziker, che presenta la kermesse insieme a Pierfrancesco Favino e al direttore artistico Claudio Baglioni. Così il cantautore si è lasciato andare ad un primo commento sul Festival. Entusiasta, ha scritto: "Grande successo e grandi ascolti! Complimenti a tutti, felice di esserci stato! W il festival!".

Sulla propria pagina Facebook, Morandi ha anche voluto ricordare il 're' del Festival di Sanremo, Mike Bongiorno, postando una foto che lo immortala davanti alla statua del presentatore, che si trova nella città dei fiori. "Grande Mike. Allegria!", ha scritto il cantante, citando il celebre motto dell'artista statunitense.