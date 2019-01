Malori e dissenteria a Sant'Agata, interviene il Sindaco: "Non è colpa dell'acqua"

Un picco di casi di dissenteria a Sant'Agata Bolognese sta destando preoccupazione tra i residenti, tanto da fare intervenire il Sindaco Giuseppe Vicinelli per smentire le voci secondo cui la fonte della contaminazione sia l'acquedotto pubblico.

Sono una trentina infatti i casi riportati di infezione alle vie intestinali, che si sono manifestate con i sintomi della diarrea, per altrettanti residenti nel paesino della bassa. Alcuni singoli casi sono stati certificati da Ausl come infezione da un parassita protozoo come Giardia intestinale. La cosa si è diffusa sui social, ed è bastato che qualcuno sospettasse dell'acqua del rubinetto -una forma di diffusione del patogeno peraltro ricompresa nelle lettere consegnate ai genitori di alcuni bambini colpiti dall'infezione, assieme ad altre- per amplificare la psicosi.

"Ad oggi ci è stato comunicato che tutti i campioni esaminati hanno dato esito negativo" si legge in una nota del comune di Sant'Agata. "Le cause -continua la nota- sono in corso di accertamento e gli esiti saranno resi noti il prima possibile".