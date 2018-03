Sant'Agata, rapina alla Coop

“Sono stato io, sono io la persona che cercate”. Non si sa se per calcolo o per onestà intellettuale, ma è così che il più giovane dei due ha risposto ai Carabinieri di Sant'Agata, quando lo hanno fermato dopo una rapina alla Coop di via Sibirani.

Assieme al reo confesso, A.P. 38enne, i militari hanno arrestato anche il suo compare, F.N. di 54 anni. Entrambi di origini casertane, sono stati bloccati a piedi mentre si allontanavano nei pressi del punto vendita da poco rapinato.

Su di loro pendono le descrizioni di alcuni testimoni, che coinciderebbero perfettamente con gli identikit forniti dall'Arma. Secondo quanto ricostruito i due sarebbero fuggiti appiedati dopo aver assaltato il supermercato con un coltello.

Entrambi i soggetti non hanno opposto resistenza, e si sarebbero attribuiti la responsabilità di quello che è accaduto. Su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna i due sono stati tradotti in carcere. La refurtiva, del valore di un migliaio di euro in contanti è stata recuperata dai Carabinieri e restituita al legittimo proprietario.